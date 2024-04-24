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У Овечкина всего один бросок в створ и "-1" по итогам первых двух матчей с «Рейнджерс»

У Овечкина всего один бросок в створ и "-1" по итогам первых двух матчей с «Рейнджерс»
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Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Как и в первом матче серии, завершившемся со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс», российскому капитану «столичных» Александру Овечкину не удалось отметиться в этой встрече результативными действиями. Всего за первые два матча серии у россиянина ни одного набранного очка, лишь один бросок в створ и показатель полезности «-1».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    
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