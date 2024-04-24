У Овечкина всего один бросок в створ и "-1" по итогам первых двух матчей с «Рейнджерс»

Этой ночью прошёл второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Как и в первом матче серии, завершившемся со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс», российскому капитану «столичных» Александру Овечкину не удалось отметиться в этой встрече результативными действиями. Всего за первые два матча серии у россиянина ни одного набранного очка, лишь один бросок в створ и показатель полезности «-1».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.