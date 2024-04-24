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Форвард «Флориды» Вераге установил исторический рекорд НХЛ по необычному показателю

Форвард «Флориды» Вераге установил исторический рекорд НХЛ по необычному показателю
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Этой ночью прошёл второй матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 (ОТ).

Решающий гол в овертайме записал на свой счёт нападающий «пантер» Картер Вераге. Эта шайба стала пятой в карьере 28-летнего канадца в овертаймах в рамках плей-офф НХЛ. Примечательно, что для этого Вераге потребовалось всего 47 игр. Это самый быстрый результат в истории лиги. Ранее Джо Сакику это удалось за 172 игры, Морису Ришару за 132 игры, Гленну Андерсону за 225 матчей, Кори Перри за 197 матчей и Патрику Кейну за 143 встречи.

Также Вераге вышел на третье место в истории НХЛ по общему количеству голов в овертаймах плей-офф, сравнявшись с вышеупомянутыми Перри, Андерсоном и Кейном. Лидером всех времён по этому показателю является Сакик (8). Второе место у Ришара (6).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Флорида» повела 2-0 в серии с «Тампой». Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 25 на 26 апреля в Тампе.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)     3:2 Вераге (Лунделль) – 62:59 (5x5)    
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