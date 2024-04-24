Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Эвеланш» сравнять счёт в серии с «Виннипегом»

В Виннипеге (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Шайбами в составе победителей отметились Майлз Вуд, Арттури Лехконен, Зак Паризе, Джош Мэнсон и Валерий Ничушкин (в пустые ворота).

У «Джетс» шайбы забросили Давид Густафссон и Марк Шайфли.

Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил в этой встрече 28 бросков по своим воротам.

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Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.