Гол Ничушкина и 28 сейвов Георгиева помогли «Эвеланш» сравнять счёт в серии с «Виннипегом»
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В Виннипеге (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:5).
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Густафссон (Диллон, Пионк) – 03:15 (5x5) 1:1 Вуд (Колтон) – 21:57 (5x5) 2:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 28:37 (5x5) 2:2 Лехконен (Макар, Тэйвз) – 34:16 (5x5) 2:3 Паризе (Кольяно) – 37:19 (5x5) 2:4 Мэнсон (Маккиннон, Лехконен) – 39:53 (5x5) 2:5 Ничушкин – 59:03 (en)
Шайбами в составе победителей отметились Майлз Вуд, Арттури Лехконен, Зак Паризе, Джош Мэнсон и Валерий Ничушкин (в пустые ворота).
У «Джетс» шайбы забросили Давид Густафссон и Марк Шайфли.
Российский голкипер «лавин» Александр Георгиев отразил в этой встрече 28 бросков по своим воротам.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.
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