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Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии с «Нэшвиллом»

В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

Шайбами в составе победителей отметились Энтони Бовиллье, Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Кифер Шервуд.

Единственный гол у «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова.

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Таким образом, «хищники» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Нэшвилл. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

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