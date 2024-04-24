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Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии с «Нэшвиллом»

Шайба Задорова не спасла «Ванкувер» от поражения во втором матче серии с «Нэшвиллом»
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В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

Турнирная сетка плей-офф НХЛ
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Бовиллье (Форсберг) – 01:14 (5x5)     0:2 Форсберг (Нюквист) – 26:29 (5x5)     0:3 Сиссонс (Бовиллье, Цукер) – 28:04 (5x5)     1:3 Задоров (Коул, Ди Джузеппе) – 35:33 (5x5)     1:4 Шервуд – 58:07 (en)    

Шайбами в составе победителей отметились Энтони Бовиллье, Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Кифер Шервуд.

Единственный гол у «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «хищники» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Нэшвилл. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который в финальной серии прошлого сезона оказался сильнее «Флориды Пантерз» (4-1).

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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