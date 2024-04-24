Макар обошёл Бобби Орра по очкам в плей-офф среди защитников не старше 25 лет

В Виннипеге (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Защитник гостей Кейл Макар отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 25-летнего канадца стало 69 очков за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Этот результат помог Макару выйти на чистое третье место в истории лиги по количеству очков в матчах Кубка Стэнли среди защитников в возрасте 25 лет или моложе, обойдя легендарного Бобби Орра (68). Лидером всех времён по этому показателю является Пол Коффи (103). Второе место принадлежит Элу Макиннису (77).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.