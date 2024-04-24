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Макар обошёл Бобби Орра по очкам в плей-офф среди защитников не старше 25 лет

Макар обошёл Бобби Орра по очкам в плей-офф среди защитников не старше 25 лет
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В Виннипеге (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:5).

Защитник гостей Кейл Макар отметился в этой встрече результативной передачей.

Таким образом, по итогам этой игры на счету 25-летнего канадца стало 69 очков за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Этот результат помог Макару выйти на чистое третье место в истории лиги по количеству очков в матчах Кубка Стэнли среди защитников в возрасте 25 лет или моложе, обойдя легендарного Бобби Орра (68). Лидером всех времён по этому показателю является Пол Коффи (103). Второе место принадлежит Элу Макиннису (77).

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Густафссон (Диллон, Пионк) – 03:15 (5x5)     1:1 Вуд (Колтон) – 21:57 (5x5)     2:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 28:37 (5x5)     2:2 Лехконен (Макар, Тэйвз) – 34:16 (5x5)     2:3 Паризе (Кольяно) – 37:19 (5x5)     2:4 Мэнсон (Маккиннон, Лехконен) – 39:53 (5x5)     2:5 Ничушкин – 59:03 (en)    
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