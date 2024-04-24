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Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля

Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля
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Сегодня, 24 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл – 05:09 (5x5)     1:1 Трочек (Густафссон) – 07:56 (5x5)     2:1 Зибанеджад (Трочек, Лафреньер) – 14:28 (5x4)     2:2 Строум (Уилсон, Пасиоретти) – 24:14 (5x4)     3:2 Рослович (Густафссон, Лафреньер) – 32:26 (5x4)     4:2 Миллер (Зибанеджад, Крайдер) – 36:52 (4x5)     4:3 Уилсон (Лапьер, Карлсон) – 51:45 (5x4)    

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)     3:2 Вераге (Лунделль) – 62:59 (5x5)    

В Виннипеге (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:5).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Густафссон (Диллон, Пионк) – 03:15 (5x5)     1:1 Вуд (Колтон) – 21:57 (5x5)     2:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 28:37 (5x5)     2:2 Лехконен (Макар, Тэйвз) – 34:16 (5x5)     2:3 Паризе (Кольяно) – 37:19 (5x5)     2:4 Мэнсон (Маккиннон, Лехконен) – 39:53 (5x5)     2:5 Ничушкин – 59:03 (en)    

В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Бовиллье (Форсберг) – 01:14 (5x5)     0:2 Форсберг (Нюквист) – 26:29 (5x5)     0:3 Сиссонс (Бовиллье, Цукер) – 28:04 (5x5)     1:3 Задоров (Коул, Ди Джузеппе) – 35:33 (5x5)     1:4 Шервуд – 58:07 (en)    
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