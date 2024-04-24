Все результаты игрового дня первого раунда плей-офф НХЛ 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день первого раунда плей-офф. Команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.
Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.
В Виннипеге (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Виннипег Джетс» уступил «Колорадо Эвеланш» (2:5).
В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).
- 24 апреля 2024
-
08:49
-
08:38
-
08:27
-
08:16
-
08:08
-
08:05
-
07:48
-
07:36
-
07:20
-
07:06
-
06:47
-
06:34
-
06:22
-
06:05
-
05:54
-
05:48
-
05:40
-
05:27
-
05:18
-
04:49
-
04:27
-
03:27
- 23 апреля 2024
-
23:55
-
23:36
-
23:10
-
23:05
-
22:46
-
22:20
-
21:50
-
21:26
-
21:10
-
21:00
-
20:59
-
20:35
-
20:15