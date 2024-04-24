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«Рейнджерс» имеют 73,3% побед в первом раунде Кубка Стэнли при счёте 2-0 в серии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3 и ведут в серии со счётом 2-0.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Рейнджерс» имеют 73,3% побед в первом раунде Кубка Стэнли при счёте 2-0 в серии — 11 побед и четыре поражения. При начале серий дома процент побед «синерубашечников» составляет 75 (шесть побед при двух поражениях).

«Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Вашингтон» расположился на восьмой строчке Востока, в активе команды 91 балл.

Третий матч серии состоится 27 апреля в Вашингтоне, начало — в 2:00 мск.

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