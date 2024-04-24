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Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт рассказал об игре клуба против Александра Овечкина

Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт рассказал об игре клуба против Александра Овечкина
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт после победного матча первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3) рассказал об игре его команды против капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Он — игрок, который может изменить ход встречи, и мы помним об этом и делаем всё возможное, чтобы сдержать его», — цитирует Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Как и в первом матче серии, завершившемся со счётом 4:1 в пользу «Рейнджерс», Овечкину не удалось отметиться в этой встрече результативными действиями. Всего за первые два матча серии у россиянина ни одного набранного очка, лишь один бросок в створ и показатель полезности «-1».

Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

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