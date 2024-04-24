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«Звериный режим». Биссоннетт ярко прокомментировал суперсейв Бобровского

«Звериный режим». Биссоннетт ярко прокомментировал суперсейв Бобровского
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Бывший игрок НХЛ и автор подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт на своей странице в социальный сети Х (ранее Twitter) ярко прокомментировал суперсейв голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

«Одно из лучших выступлений вратарей в плей-офф за тот период, свидетелем которого я когда-либо был. Это был звериный режим от Боба. Как он спасает?! Боб, ты чудо природы. Прощай, паховая область для большинства парней. Бобровский сделал сейв всего розыгрыша плей-офф. Боже мой, какой период для Боба. Должно быть 4:2 в пользу «Лайтнинг». Абсурд», — написал Биссоннетт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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