Никита Задоров забросил в плей-офф НХЛ впервые с 2020 года

В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

Единственный гол у «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова. Для 29-летнего защитника эта заброшенная шайба стала первой в плей-офф НХЛ с сентября 2020 года, когда в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Стэнли он в составе «Колорадо Эвеланш» забил «Даллас Старз» (3-4).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что «хищники» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Нэшвилл. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

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