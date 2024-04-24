«Локомотив» — «Металлург»: когда начало 4-го матча финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск. Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0. При сегодняшней победе уральский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024.

В прямом эфире матч покажут «Матч ТВ» и тематические каналы «КХЛ» и «КХЛ Прайм». «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.