«Нэшвилл» в игре с «Ванкувером» заблокировал 30 бросков, всего команды на двоих нанесли 34

В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

В данной встрече «хищники» заблокировали 30 бросков по своим воротам, позволив «Ванкуверу» нанести лишь 18 бросков и пропустив однажды. Сам «Нэшвилл» нанёс 16 бросков по воротам Кейси Десмита. «Косатки» заблокировали восемь бросков.

Единственный гол у «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова, для которого эта шайба стала первой в плей-офф с 2020 года. Тогда игрок обороны выступал за «Колорадо Эвеланш».

Таким образом, «хищники» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Нэшвилл. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

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