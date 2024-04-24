Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нэшвилл» в игре с «Ванкувером» заблокировал 30 бросков, всего команды на двоих нанесли 34

«Нэшвилл» в игре с «Ванкувером» заблокировал 30 бросков, всего команды на двоих нанесли 34
Аудио-версия:
Комментарии

В Ванкувере (Канада) завершился второй матч серии первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Ванкувер Кэнакс» уступил «Нэшвилл Предаторз» (1:4).

В данной встрече «хищники» заблокировали 30 бросков по своим воротам, позволив «Ванкуверу» нанести лишь 18 бросков и пропустив однажды. Сам «Нэшвилл» нанёс 16 бросков по воротам Кейси Десмита. «Косатки» заблокировали восемь бросков.

Единственный гол у «косаток» на счету российского защитника Никиты Задорова, для которого эта шайба стала первой в плей-офф с 2020 года. Тогда игрок обороны выступал за «Колорадо Эвеланш».

Таким образом, «хищники» сравняли счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Нэшвилл. Третий матч между этими соперниками пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля.

Главные новости дня

Материалы по теме
Видео
Никита Задоров забросил в плей-офф НХЛ впервые с 2020 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android