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Александр Овечкин вошёл в топ-100 по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ

Александр Овечкин вошёл в топ-100 по сыгранным матчам в плей-офф НХЛ
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Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Хозяева одержали победу со счётом 4:3.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин провёл свою 149-ю игру в рамках Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 38-летний форвард вошёл в топ-100 по количеству игр в плей-офф НХЛ. Он занимает 99-е место, сравнявшись со Скоттом Гомесом и Крисом Летангом.

Среди россиян по матчам в плей-офф НХЛ Овечкин занимает шестое место. В топ-5 входят Сергей Фёдоров (183), Евгений Малкин (177), Сергей Зубов (164), Павел Дацюк (157) и Игорь Ларионов (150).

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