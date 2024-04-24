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Назаров — об НХЛ: российская вратарская школа — лучшая в мире. Это доказано фактами

Назаров — об НХЛ: российская вратарская школа — лучшая в мире. Это доказано фактами
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Известный тренер Андрей Назаров рассказал о своих впечатлениях от первого раунда Кубка Стэнли — 2024 и отметил уверенную игру российских вратарей в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«С удовольствием смотрю первый раунд плей-офф НХЛ. Отмечу яркую картинку и отличный показ, очень приятно наблюдать. Здесь, как и в КХЛ, на первый план выходит игра вратарей. По сути, это основополагающая деталь в большой системе игры. Вдвойне приятно, что на первых ролях в НХЛ наши звёздные российские голкиперы, которые задают моду в Северной Америке. Российская вратарская школа, несомненно, лучшая в мире, это доказано фактами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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