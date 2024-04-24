Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск. Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

При сегодняшней победе уральский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Сумеет ли сегодня «Магнитка» выиграть Кубок Гагарина?»

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.

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