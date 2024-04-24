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«Боб — невероятен, просто безумие». Форвард «Флориды» — о суперсейве Бобровского

«Боб — невероятен, просто безумие». Форвард «Флориды» — о суперсейве Бобровского
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Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге оценил суперсейв голкипера «пантер» Сергея Бобровского во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ).

«Боб — невероятен, он — наша опора. Это безумие. Каждую встречу он меня удивляет. Это было огромное спасение в очень важное время», — цитирует Вераге журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч серии состоится 26 апреля в Тампе, начало — в 2:00 мск.

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