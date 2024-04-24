Георгиев рассказал о поддержке игроков «Колорадо» после неудачного матча с «Виннипегом»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев рассказал о поддержке своих одноклубников после неудачного матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (6:7), где вратарь пропустил семь шайб.

«Они оказали мне огромную поддержку за последние дни. Конечно, была очень тяжёлая первая игра. Я просто почувствовал огромное доверие со стороны всех и очень это ценю. Мне помогло перезагрузиться, зная, что они меня поддержат. Я знаю, что помогу им во время плей-офф. Я ценю их поддержку», — цитирует Георгиева сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в сегодняшнем победном матче с «Виннипегом» (5:2) Александр Георгиев отразил 28 бросков по своим воротам. «Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.

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