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Иван Федотов об НХЛ: я честно отдал долг Родине, у меня есть возможность реализовать мечту

Иван Федотов об НХЛ: я честно отдал долг Родине, у меня есть возможность реализовать мечту
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Российский голкипер «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов оценил итог сезона для ЦСКА и поделился ожиданиями от игры в НХЛ.

«В целом у меня, и у ЦСКА был определённый общий знаменатель после тяжёлого неоднозначного сезона — для клуба, для ребят, для меня. Никто не доволен результатом. Весь год мы мучились, катались на волнах. Впереди у ЦСКА перестройка, определённые перемены для новых свершений и достижений. Иногда нужен шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд.

Я честно отдал долг Родине. И мы пришли к общему выводу, что у меня есть возможность реализовать свою мечту, к которой я всегда стремился. Надеюсь на понимание со стороны окружающих. Что люди всё-таки с уважением отнесутся к целеустремлённости и определённым амбициям, которые могут быть у спортсменов», — сказал Федотов в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ приняла решение дисквалифицировать российского вратаря Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. ИИХФ признала соглашение с армейцами недействительным. Контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз» оставался в силе. В итоге, несмотря на дисквалификацию, Федотов отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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