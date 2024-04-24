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Главный тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин может перевернуть всё за одну игру

Главный тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин может перевернуть всё за одну игру
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после поражения в первых двух матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли от «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:4 и 3:4) заявил, что верит в капитана «столичных» Александра Овечкина.

«Он может перевернуть всё с ног на голову за одну игру и изменить ситуацию к лучшему, помочь нам выиграть матч или стать движущей силой к победе на домашнем льду», — приводит слова Карбери The Athletic.

Напомним, в этих двух встречах Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также в сегодняшней игре ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.

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