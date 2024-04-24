«Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети на фото сейва Бобровского

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

После победной игры «Флорида» поменяла фон профиля в социальной сети Х (ранее Twitter) на фото суперсейва российского голкипера клуба Сергея Бобровского.

Фото: «Флорида Пантерз»

Напомним, «Флорида» попала в плей-офф Национальной хоккейной лиги с третьего места, набрав в 82 матчах 110 очков. «Тампа» заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата НХЛ, заработав 98 очков.

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Пантерз». Третий матч серии состоится 26 апреля в Тампе, начало — в 2:00 мск.