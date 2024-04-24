Коваленко о сыне: если Николай задержится в АХЛ, будет иметь возможность вернуться в КХЛ

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко высказался об игре сына Николая в Американской хоккейной лиге, где он набирает форму после травмы.

— Общаюсь с Николаем практически каждый день. Он довольно долго восстанавливался после травмы, поэтому его переводили на лечение в АХЛ и пока не удалось сыграть за главную команду — «Колорадо Эвеланш». Но и матчи в АХЛ — полезный опыт. Николай уже набрал и первые передачи, и забил первый гол. Сейчас стартует плей-офф у обоих «Колорадо» — и в НХЛ, и в АХЛ. Сын начнёт в Американской лиге.

— Нет опасений, что Николай застрянет в АХЛ?

— В КХЛ сын шёл по нарастающей, шаг за шагом. Уверен, что так будет и в Северной Америке. Его цель понятна — только НХЛ, в контракте есть такая опция. Если вдруг задержится в АХЛ, то будет иметь возможность оперативно вернуться в КХЛ, — сказал Андрей Коваленко в интервью Russia-Hockey.ru.

За четыре матча в АХЛ на счету Коваленко 3 (1+2) очка.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.