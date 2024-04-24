Новиков: тренерам «Локомотива» надо брать условную палку и гнать нападающих вперёд

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил шансы «Локомотива» отыграться в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 с «Металлургом» (0-3).

«Реально ли «Локомотиву» отыграться в этой серии? То, что надежда умирает последней, имеет место. Естественно, сейчас для «Локомотива» каждый матч как последний и гипотетически, и фактически. Я не думаю, что у «Локо» нет шансов, я не думаю про это. С учётом того, что низкая результативность в матчах, ответ один: устраивает игра вратаря, устраивает игра в обороне всей команды, включая защитников и нападающих, не устраивает только игра в атаке нападающих. Значит, надо брать условную палку тренерам и гнать нападающих вперёд, другого варианта просто нет», — цитирует Новикова «ВсёПроСпорт».

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск. Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0. При сегодняшней победе уральский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024.