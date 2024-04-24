Форвард «Вашингтона»: каждый раз, когда Овечкин заводится, мы тоже заводимся

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл рассказал о влиянии игры российского капитана «столичных» Александра Овечкина на игру клуба и оценил неудачное выступление 38-летнего форварда в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

«Каждый раз, когда он заводится, наша команда тоже заводится. Так что я не слишком беспокоюсь за Ови. Мне кажется, было много раз, когда люди говорили, что он не вернётся, а потом он внезапно забивал два-три гола. Так что я за него не беспокоюсь. С ним всё будет в порядке», — цитирует Макмайкла официальный сайт НХЛ.

Напомним, в двух встречах плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок в створ при показателе полезности «-1». Также в сегодняшней игре ошибка россиянина при игре в большинстве привела к победному голу «синерубашечников». Третий матч серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в столице США.

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