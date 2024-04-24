«Всё может быть». Известный агент — о серии «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о ходе серии первого раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2-0).

— За счёт чего «Вашингтон» может навязать борьбу «Рейнджерс»? Кажется, что у команды Артемия Панарина практически нет слабых точек.

— Это хоккей. Всё может быть. У кого-то пойдёт игра, у кого-то — нет. Кто-то может и заболеть. У кого-то может быть счастливый день, у кого-то — несчастливый. Всё может быть, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 26 на 27 апреля в Вашингтоне.

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