«Можно отметить практически все команды». Дементьев — о фаворите Кубка Стэнли — 2024

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о фаворитах в розыгрыше Кубка Стэнли — 2024.

— Кто, на ваш взгляд, в этом сезоне является главным претендентом на Кубок Стэнли?

— Да там ряд команд, которые выглядят очень сильно. Тот же «Бостон». Настолько слаженная во всех отношениях команда. «Флорида», «Рейнджерс». Практически все команды можно отметить в этом вопросе.

Не люблю давать оценки того, какой клуб является фаворитом, потому что у любого есть шанс. Любая команда, даже самая, казалось бы, стабильная, может дать осечку. Причин этому может быть масса: моральное, физическое состояние, травмы, болезни. То есть факторов, которые могут повлиять на результат даже самой успешной команды, много. Точно так же, как и команды, на которые не рассчитывают, становятся лидерами и выигрывают титулы, — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.