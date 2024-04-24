Защитник «Трактора»: если с Радуловым сыграть в тело, он заводится

Защитник «Трактора» Артём Щучинов высказался об игре против капитана «Ак Барса» Александра Радулова.

– Для мальчишек в Нижнем Тагиле главным примером является Александр Радулов, самый известный воспитанник местного хоккея?

– Воспитанников много, Радулов – самый яркий. Также Никита Сошников, Дмитрий Юдин, Семён Чистяков. В школе была стена почёта – портреты с биографиями и достижениями.

– Вы уже успели поиграть против Радулова. Какие были впечатления?

– Я не обращаю внимания на фамилии. Если с ним сыграть в тело, то он заводится. Если его не трогать, то будет спокойным, — цитирует Щучинова «РБ Спорт».

37-летний Радулов в прошедшей регулярке и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. За четыре матча Кубка Гагарина форвард забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.