Бобровский вошёл в топ-50 голкиперов по победам в Кубке Стэнли, сравнявшись с Варламовым

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). Хозяева одержали победу со счётом 3:2 в овертайме.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский одержал свою 31-ю победу в рамках Кубка Стэнли и вышел на 48-е место по данному показателю, сравнявшись с вратарём «Нью-Йорк Айлендерс» Семёном Варламовым. Лучший из россиян по данному показателю — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету 65 побед в плей-офф НХЛ. Рекорд лиги принадлежит легендарному Патрику Руа — 151 победа в Кубке Стэнли.

Напомним, в одном из моментов второго периода матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли — 2024 «Флорида» — «Тампа» Сергей Бобровский совершил невероятный сейв, находясь в положении лицом к воротам, не позволив забросить защитнику гостей Мэтту Дамбе.