Зарипов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов может стать членом партии «Единая Россия». Экс-хоккеист подал документы для участия в предварительном голосовании. Также он написал заявление на вступление в сторонники партии. На выборах президента РФ 2024 года спортсмен был доверенным лицом Владимира Путина.

Фото: tatarstan.er.ru

«Хотелось бы заниматься развитием физической культуры и спорта в Татарстане и по всей стране. Планирую уделять особое внимание детскому хоккею и детскому спорту в целом. Важно увеличивать количество спортивных объектов и создавать комфортные условия для занятий спортом. Хочется, чтобы открывалось больше секций и клубов и каждый ребёнок мог получить второй шанс в спортивной карьере», — заявил Зарипов.

Выборы кандидатов пройдут путём рейтингового электронного голосования с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов предварительного голосования.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.