Кожевников: пусть игроки в шаманство уходят, если боятся кубок конференции КХЛ трогать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как относится к традиции игроков не дотрагиваться до кубка за победу в конференции, и предложил убрать разделение турнирной таблицы в КХЛ.

«Если хоккеисты боятся кубок за победу в конференциях трогать, пусть в шаманство уходят. Бред какой-то. Давайте поддаваться на шаманство. У нас что, бога нет? Хотя многие хоккеисты перед игрой крестятся.

Надо тогда бороться в одной общей таблице, убрать Западную и Восточную конференции. Надо из этой ситуации выходить так, чтобы шаманство убрать. По крайней мере, из голов хоккеистов. Все крестятся, а шаманские традиции поддерживают. Боролись за кубок, так поднимайте его», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч начнётся в 19:00 мск. Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0. При сегодняшней победе уральский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024.