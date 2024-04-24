«Локомотив» — «Металлург»: текстовая трансляция 4-го матча финала начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:00 мск. Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0. При сегодняшней победе уральский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 19:00 мск.

Магнитогорцы одержали победы со счётом 2:1, 1:0 и 2:1 ОТ. «Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина и дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок Гагарина.