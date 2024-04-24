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Вратарь «Агидели» предложила приглашать игроков из ЖХЛ для участия в Матче звёзд КХЛ

Вратарь «Агидели» предложила приглашать игроков из ЖХЛ для участия в Матче звёзд КХЛ
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Вратарь «Агидели» Анна Пругова предложила приглашать игроков из Женской хоккейной лиги для участия в Матче звёзд КХЛ. Голкипер считает, что участие женщин в игре с мужчинами поднимет зрительский интерес к подобным матчам.

«Для привлечения внимания к нашей лиге было бы интересно приглашать на Матч звёзд КХЛ вратарей из ЖХЛ. Все всегда тянутся к более сильным, было бы круто показать своё мастерство с лучшими хоккеистами.

Я по себе знаю: стоит недельку покататься с мужчинами, и ты выходишь на новый уровень. С удовольствием бы попробовала сыграть против Голдобина — Морозова — Порядина, для меня бы это был дополнительный вызов и потрясающая мотивация. Для тех, кто посетил бы этот матч, изменилось бы отношение к женскому хоккею», — цитирует Пругову Legalbet.

9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на новой «СКА Арене» прошёл Фонбет Матч звёзд КХЛ. В финальной игре звёздного уикенда в серии буллитов команда дивизиона Харламова одержала победу над дивизионом Тарасова со счётом 8:7. За два дня мероприятие посетили 40 066 болельщиков — рекордная цифра для Матчей звёзд КХЛ, проводимых в формате двух дней.

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