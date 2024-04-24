Один из лидеров «Флориды» получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннет получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой» (3:2 ОТ). Форвард получил повреждение в начале второго периода от попадания шайбы в руку после броска одноклубника Брэндона Монтура.

Шайба попала Беннету в палец на руке. Форвард немедленно бросил клюшку, покинул площадку и ушёл в раздевалку. До конца матча нападающий на лёд больше не выходил. Участие Беннета в следующей игре находится под вопросом.

Беннет открыл счёт в матче в середине первого периода и принял участие во втором голе «Флориды». В прошедшем регулярном чемпионате Беннет набрал 41 (20+21) очко в 69 матчах с показателем полезности «+17». Третий матч серии пройдёт на площадке «Тампа-Бэй» в ночь на 26 апреля.