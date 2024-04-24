Один из лидеров «Флориды» получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой»
Поделиться
Нападающий «Флориды» Сэм Беннет получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой» (3:2 ОТ). Форвард получил повреждение в начале второго периода от попадания шайбы в руку после броска одноклубника Брэндона Монтура.
Шайба попала Беннету в палец на руке. Форвард немедленно бросил клюшку, покинул площадку и ушёл в раздевалку. До конца матча нападающий на лёд больше не выходил. Участие Беннета в следующей игре находится под вопросом.
Беннет открыл счёт в матче в середине первого периода и принял участие во втором голе «Флориды». В прошедшем регулярном чемпионате Беннет набрал 41 (20+21) очко в 69 матчах с показателем полезности «+17». Третий матч серии пройдёт на площадке «Тампа-Бэй» в ночь на 26 апреля.
НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5) 2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4) 2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5) 2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4) 3:2 Вераге (Лунделль) – 62:59 (5x5)
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2024
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
15:50
-
15:43
-
15:34
-
15:20
-
15:02
-
14:50
-
14:38
-
14:21
-
14:05
-
13:50
-
13:37
-
13:20
-
13:06
-
12:49
-
12:37
-
12:24
-
12:06
-
11:47
-
11:41
-
11:25
-
11:13
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:23
-
10:08
-
09:57
-
09:41
-
09:29
-
09:15