Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Один из лидеров «Флориды» получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой»

Один из лидеров «Флориды» получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой»
Комментарии

Нападающий «Флориды» Сэм Беннет получил травму и не смог закончить второй матч серии с «Тампой» (3:2 ОТ). Форвард получил повреждение в начале второго периода от попадания шайбы в руку после броска одноклубника Брэндона Монтура.

Шайба попала Беннету в палец на руке. Форвард немедленно бросил клюшку, покинул площадку и ушёл в раздевалку. До конца матча нападающий на лёд больше не выходил. Участие Беннета в следующей игре находится под вопросом.

Беннет открыл счёт в матче в середине первого периода и принял участие во втором голе «Флориды». В прошедшем регулярном чемпионате Беннет набрал 41 (20+21) очко в 69 матчах с показателем полезности «+17». Третий матч серии пройдёт на площадке «Тампа-Бэй» в ночь на 26 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Беннетт (Ткачук, Вераге) – 06:16 (5x5)     2:0 Тарасенко (Беннетт, Экман-Ларссон) – 15:12 (5x4)     2:1 Пойнт (Дюклер, Хедман) – 20:48 (5x5)     2:2 Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 25:46 (5x4)     3:2 Вераге (Лунделль) – 62:59 (5x5)    
Материалы по теме
«Сейв столетия!» Бобровский сотворил нечто, во что трудно поверить
Видео
«Сейв столетия!» Бобровский сотворил нечто, во что трудно поверить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android