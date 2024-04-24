«Локомотив» — «Металлург»: составы команд на четвёртый матч финала Кубка Гагарина — 2024

Сегодня, 24 апреля, в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» состоится четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча начнётся в 19:00 мск. Стали известны составы команд на встречу.

Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0. При сегодняшней победе уральский клуб станет обладателем главного трофея чемпионата сезона-2023/2024.

Нападающий Никита Кирьянов вновь вернулся в состав «Локомотива», заменив Ивана Чеховича.

Фото: ХК «Локомотив»

Состав «Металлурга» остался без изменений.

Фото: ХК «Металлург»

«Металлург» в пятый раз в своей истории вышел в финал Кубка Гагарина. Ранее он дважды становился обладателем трофея. Ярославцы второй раз стали участниками финальной серии и ещё никогда не выигрывали Кубок Гагарина.