Главный тренер «Колорадо» похвалил Георгиева за игру во втором матче серии с «Виннипегом»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высоко оценил игру голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева во втором матче серии плей-офф с «Виннипегом» (5:2). Россиянин отразил 28 бросков из 30. В первом матче серии Георгиев пропустил семь шайб (6:7), отразив лишь 16 бросков из 23.
«Большинство вопросов, которые я получил после первого матча серии, касались игры Георгиева. Он великолепно справился с критикой после первого матча, сосредоточился, показал отличную игру сегодня и заслужил похвалу. Он дал нам шанс на победу, и мы им воспользовались. Теперь нужно повторить это в следующем матче», – цитирует Беднара пресс-служба «Колорадо».
«Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.
- 24 апреля 2024
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