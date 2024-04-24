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Главный тренер «Колорадо» похвалил Георгиева за игру во втором матче серии с «Виннипегом»

Главный тренер «Колорадо» похвалил Георгиева за игру во втором матче серии с «Виннипегом»
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высоко оценил игру голкипера «Эвеланш» Александра Георгиева во втором матче серии плей-офф с «Виннипегом» (5:2). Россиянин отразил 28 бросков из 30. В первом матче серии Георгиев пропустил семь шайб (6:7), отразив лишь 16 бросков из 23.

«Большинство вопросов, которые я получил после первого матча серии, касались игры Георгиева. Он великолепно справился с критикой после первого матча, сосредоточился, показал отличную игру сегодня и заслужил похвалу. Он дал нам шанс на победу, и мы им воспользовались. Теперь нужно повторить это в следующем матче», – цитирует Беднара пресс-служба «Колорадо».

«Колорадо» сравнял счёт в серии (1-1), которая теперь переезжает в Денвер. Третий матч между этими соперниками состоится в ночь с 26 на 27 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Запад. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Густафссон (Диллон, Пионк) – 03:15 (5x5)     1:1 Вуд (Колтон) – 21:57 (5x5)     2:1 Шайфли (Виларди, Коннор) – 28:37 (5x5)     2:2 Лехконен (Макар, Тэйвз) – 34:16 (5x5)     2:3 Паризе (Кольяно) – 37:19 (5x5)     2:4 Мэнсон (Маккиннон, Лехконен) – 39:53 (5x5)     2:5 Ничушкин – 59:03 (en)    
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