Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Торонто» Нюландер может принять участие в третьем матче серии с «Бостоном»

Форвард «Торонто» Нюландер может принять участие в третьем матче серии с «Бостоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер может сыграть в третьем матче серии с «Бостоном». Нападающий пропустил первые два матча серии из-за повреждения, полученного в концовке регулярного чемпионата. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф заявил, что есть большая вероятность, что Нюландер сыграет в третьем матче.

На утренней тренировке Нюландер катался в звене с Понтусом Хольмбергом и Калле Йернкроком.

В первых двух матчах серии с «Бостоном» команды поделили победы. После убедительной победы «Брюинз» в первом матче со счётом 5:1 последовала победа «Торонто» во втором матче со счётом 3:2.

Третий матч этого противостояния пройдёт на площадке «Торонто» в ночь на 25 апреля. Напомним, «Мэйпл Лифс» не обыгрывали «Бостон» в серии плей-офф с 1959 года.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Форвард «Торонто» Нюландер может пропустить первый матч серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android