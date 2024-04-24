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Форвард «Торонто» Нюландер может принять участие в третьем матче серии с «Бостоном»

Форвард «Торонто» Вильям Нюландер может сыграть в третьем матче серии с «Бостоном». Нападающий пропустил первые два матча серии из-за повреждения, полученного в концовке регулярного чемпионата. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф заявил, что есть большая вероятность, что Нюландер сыграет в третьем матче.

На утренней тренировке Нюландер катался в звене с Понтусом Хольмбергом и Калле Йернкроком.

В первых двух матчах серии с «Бостоном» команды поделили победы. После убедительной победы «Брюинз» в первом матче со счётом 5:1 последовала победа «Торонто» во втором матче со счётом 3:2.

Третий матч этого противостояния пройдёт на площадке «Торонто» в ночь на 25 апреля. Напомним, «Мэйпл Лифс» не обыгрывали «Бостон» в серии плей-офф с 1959 года.