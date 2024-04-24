Лихачёв забил свой первый гол в плей-офф КХЛ, открыв счёт в четвёртом матче финала

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Форвард ярославского клуба замкнул передачу Даниила Тесанова на пятачке. Этот гол стал для Лихачёва первым в карьере в плей-офф КХЛ. Отметим, что впервые по ходу текущего финала Кубка Гагарина команды смогли отличиться в первом периоде матча.

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Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0.