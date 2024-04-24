Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лихачёв забил свой первый гол в плей-офф КХЛ, открыв счёт в четвёртом матче финала

Лихачёв забил свой первый гол в плей-офф КХЛ, открыв счёт в четвёртом матче финала
Комментарии

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Идёт первый период — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Перерыв
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)    

На девятой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв. Форвард ярославского клуба замкнул передачу Даниила Тесанова на пятачке. Этот гол стал для Лихачёва первым в карьере в плей-офф КХЛ. Отметим, что впервые по ходу текущего финала Кубка Гагарина команды смогли отличиться в первом периоде матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, в первых трёх матчах «Магнитка» победила и ведёт в серии со счётом 3-0.

Материалы по теме
«Локомотив» — «Металлург»: составы команд на четвёртый матч финала Кубка Гагарина — 2024
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android