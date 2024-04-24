Массовая стычка у ворот «Локомотива» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Видео

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После первого периода — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

В концовке первого периода у ворот «Локомотива» произошла массовая стычка хоккеистов обеих команд. После того как вратарь ярославцев Даниил Исаев накрыл шайбу, сразу несколько хоккеистов сцепились друг с другом. По итогам эмоциональной стычки Александр Елесин и Макар Хабаров получили по две минуты штрафа за грубость. Команды продолжили матч в формате «4 на 4».

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Напомним, счёт на девятой минуте встречи открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв.