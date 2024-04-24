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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Массовая стычка у ворот «Локомотива» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Видео

Массовая стычка у ворот «Локомотива» в четвёртом матче финала Кубка Гагарина. Видео
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После первого периода — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)    

В концовке первого периода у ворот «Локомотива» произошла массовая стычка хоккеистов обеих команд. После того как вратарь ярославцев Даниил Исаев накрыл шайбу, сразу несколько хоккеистов сцепились друг с другом. По итогам эмоциональной стычки Александр Елесин и Макар Хабаров получили по две минуты штрафа за грубость. Команды продолжили матч в формате «4 на 4».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, счёт на девятой минуте встречи открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв.

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