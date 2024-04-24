Даниила Тесанова увели под руки с площадки после столкновения у борта с Люком Джонсоном

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После первого периода — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

В середине первого периода травмировался нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов. Форвард ярославцев получил повреждение в столкновении у борта с нападающим «Металлурга» Люком Джонсоном. Тесанов неудачно столкнулся с бортом плечом и долгое время не мог подняться со льда и смог покинуть площадку с помощью партнёров. Арбитры просмотрели эпизод на предмет нарушения правил, но по итогам просмотра не стали выписывать штраф Джонсону.

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Напомним, счёт на девятой минуте матча открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв.