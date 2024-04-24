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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Даниила Тесанова увели под руки с площадки после столкновения у борта с Люком Джонсоном

Даниила Тесанова увели под руки с площадки после столкновения у борта с Люком Джонсоном
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После первого периода — счёт 1:0 в пользу ярославцев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)    

В середине первого периода травмировался нападающий «Локомотива» Даниил Тесанов. Форвард ярославцев получил повреждение в столкновении у борта с нападающим «Металлурга» Люком Джонсоном. Тесанов неудачно столкнулся с бортом плечом и долгое время не мог подняться со льда и смог покинуть площадку с помощью партнёров. Арбитры просмотрели эпизод на предмет нарушения правил, но по итогам просмотра не стали выписывать штраф Джонсону.

ВИДЕО

Напомним, счёт на девятой минуте матча открыл нападающий «Локомотива» Ярослав Лихачёв.

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