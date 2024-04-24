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Илья Сорокин назначен стартовым вратарём «Айлендерс» в третьем матче серии с «Каролиной»

Илья Сорокин назначен стартовым вратарём «Айлендерс» в третьем матче серии с «Каролиной»
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Российский голкипер Илья Сорокин назначен стартовым вратарём «Айлендерс» в третьем матче серии с «Каролиной». Об этом сообщил главный тренер команды Патрик Руа. Первые две встречи серии отыграл другой российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов.

Оба матча «Айлендерс» проиграли, а Варламов пропустил шесть шайб. Во второй встрече «островитяне» вели со счётом 3:0, однако упустили преимущество и пропустили две шайбы за девять секунд в концовке третьего периода.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Сорокин одержал 25 побед в 56 матчах с 90,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3.01. На протяжении регулярки именно Сорокин был основным вратарём «Айлендерс», однако уступил эту роль Варламову в конце сезона.

Третий матч серии с «Каролиной» пройдёт в ночь на 26 апреля.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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