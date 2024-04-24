Тренерский штаб «Локомотива» взял неудачный запрос на помеху вратарю перед голом Зернова

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После второго периода — счёт 1:1.

На последней минуте второго периода шайбу забросил нападающий «Металлурга» Денис Зернов. Форвард магнитогорцев добил шайбу в пустые ворота на пятачке ярославцев, когда вратарь «Локомотива» Даниил Исаев уже был отыгран и ничем не помог помочь своей команде. Однако тренерский штаб «Локомотива» решил взять запрос на помеху вратарю перед взятием ворот. После видеопросмотра арбитры определили, что гол забит по правилам, а ярославцы получили две минуты штрафа за затяжку времени игры.

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