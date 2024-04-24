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Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
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Тренерский штаб «Локомотива» взял неудачный запрос на помеху вратарю перед голом Зернова

Тренерский штаб «Локомотива» взял неудачный запрос на помеху вратарю перед голом Зернова
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» в эти минуты проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». После второго периода — счёт 1:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3-й период
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

На последней минуте второго периода шайбу забросил нападающий «Металлурга» Денис Зернов. Форвард магнитогорцев добил шайбу в пустые ворота на пятачке ярославцев, когда вратарь «Локомотива» Даниил Исаев уже был отыгран и ничем не помог помочь своей команде. Однако тренерский штаб «Локомотива» решил взять запрос на помеху вратарю перед взятием ворот. После видеопросмотра арбитры определили, что гол забит по правилам, а ярославцы получили две минуты штрафа за затяжку времени игры.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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