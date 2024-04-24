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«Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

«Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).

По количеству Кубков Гагарина магнитогорцы сравнялись с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и ЦСКА (2019, 2022, 2023).

В середине третьего периода при равном счёте гол в большинстве забил нападающий «Металлурга» Даниил Вовченко. Форварду ассистировали Александр Петунин и Игорь Гераськин. Эта шайба стала «золотой» для «Металлурга» и принесла магнитогорцам третий Кубок Гагарина в истории клуба.