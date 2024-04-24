Андрей Разин выиграл первый Кубок Гагарина, до этого года он не заходил дальше 1-го раунда

В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Этот Кубок Гагарина стал первым в тренерской карьере наставника магнитогорцев Андрея Разина. Примечательно, что ранее он никогда не заходил дальше первого раунда плей-офф. До «Металлурга» в КХЛ он возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». «Магнитку» Разин тренирует с весны прошлого года.

Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».