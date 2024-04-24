Андрей Разин выиграл первый Кубок Гагарина, до этого года он не заходил дальше 1-го раунда
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В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.
Этот Кубок Гагарина стал первым в тренерской карьере наставника магнитогорцев Андрея Разина. Примечательно, что ранее он никогда не заходил дальше первого раунда плей-офф. До «Металлурга» в КХЛ он возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». «Магнитку» Разин тренирует с весны прошлого года.
Напомним, это третий чемпионский титул в КХЛ для команды из Магнитогорска. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист».
Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5) 1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5) 1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)
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