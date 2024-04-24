Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2024

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1.86.