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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2024

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2024
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В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Встреча закончилась победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу матча. Набоков показал процент отражённых бросков 94,1 с коэффициентом надёжности 1.86.

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