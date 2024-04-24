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Разин прокомментировал состояние после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2024

Разин прокомментировал состояние после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2024
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние после четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«Сейчас просто опустошение. Тяжёлый сезон, были и падения, с которых приходилось выходить. И плей-офф, можно сказать, на одном дыхании провели, и, я считаю, заслуженно выиграли. Были моменты сегодня, из-за которых нервы сдавали. Они присутствуют всегда. А то, что пропустили – нет [не сдавали нервы]. Было видно, что ребята заряжены. На немножечко мы были сегодня сильнее», — сказал Разин в трансляции.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    

«Металлург» одержал победу со счётом 4-0 в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 и стал трёхкратным обладателем трофея. Полуфинал для магнитогорских хоккеистов оказался напряжённее, серия с «Автомобилистом» дошла до семи матчей.

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