Разин прокомментировал состояние после победы «Металлурга» в Кубке Гагарина — 2024

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал состояние после четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2024.
«Сейчас просто опустошение. Тяжёлый сезон, были и падения, с которых приходилось выходить. И плей-офф, можно сказать, на одном дыхании провели, и, я считаю, заслуженно выиграли. Были моменты сегодня, из-за которых нервы сдавали. Они присутствуют всегда. А то, что пропустили – нет [не сдавали нервы]. Было видно, что ребята заряжены. На немножечко мы были сегодня сильнее», — сказал Разин в трансляции.
«Металлург» одержал победу со счётом 4-0 в финальной серии Кубка Гагарина — 2024 и стал трёхкратным обладателем трофея. Полуфинал для магнитогорских хоккеистов оказался напряжённее, серия с «Автомобилистом» дошла до семи матчей.
- 24 апреля 2024
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