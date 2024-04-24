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Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев стал лучшим бомбардиром плей-офф-2024

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев стал лучшим бомбардиром плей-офф-2024
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В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, плей-офф КХЛ – 2023/2024 официально завершён, а по его итогам определились лучшие игроки в каждом из статистических показателей.

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина – 2024 стал нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев, записавший на свой счёт 18 (9+9) очков в 16 матчах. Всего лишь на одно очко Голышев опередил новоиспечённого обладателя трофея Робина Пресса из «Металлурга», на счету которого 17 (3+14) очков в 23 играх, а также его одноклубника Дмитрия Силантьева, набравшего те же 17 (5+12) очков в 20 матчах.

Напомним, «Автомобилист» завершил борьбу за Кубок Гагарина в полуфинале, уступив в семи матчах магнитогорскому коллективу.

Фонбет КХЛ - плей-офф . Финал. 4-й матч
24 апреля 2024, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лихачёв (Тесанов, Гернат) – 08:33 (5x5)     1:1 Зернов (Минулин, Силантьев) – 39:22 (5x5)     1:2 Вовченко (Петунин, Гераськин) – 51:10 (5x4)    
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