Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев стал лучшим бомбардиром плей-офф-2024

В Ярославле завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором местный «Локомотив» уступил магнитогорскому «Металлургу» (1:2). Благодаря этой победе уральцы выиграли серию (4-0) и стали обладателями главного трофея КХЛ сезона-2023/2024.

Таким образом, плей-офф КХЛ – 2023/2024 официально завершён, а по его итогам определились лучшие игроки в каждом из статистических показателей.

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина – 2024 стал нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев, записавший на свой счёт 18 (9+9) очков в 16 матчах. Всего лишь на одно очко Голышев опередил новоиспечённого обладателя трофея Робина Пресса из «Металлурга», на счету которого 17 (3+14) очков в 23 играх, а также его одноклубника Дмитрия Силантьева, набравшего те же 17 (5+12) очков в 20 матчах.

Напомним, «Автомобилист» завершил борьбу за Кубок Гагарина в полуфинале, уступив в семи матчах магнитогорскому коллективу.