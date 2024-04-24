Хоккеисты «Металлурга» всей командой прикоснулись к Кубку Гагарина

В Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом». Матч закончился победой магнитогорцев со счётом 2:1 и победой в серии со счётом 4-0. «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина — 2024.

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев и опытнейший форвард Максим Карпов получили в руки Кубок Гагарина и подняли его над головами. Все хоккеисты магнитогорского клуба прикоснулись к главному трофею, а в воздух взлетели золотые конфетти.

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«Металлург» повторил рекорд КХЛ по количеству побед в Кубке Гагарина. «Металлург» стал третьим клубом в истории КХЛ, трижды выигрывавшим Кубок Гагарина (2014, 2016, 2024).