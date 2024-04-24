«Без команды у меня ничего не получилось бы». Набоков — о награде MVP плей-офф КХЛ

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков прокомментировал получение награды самому ценному игроку Кубка Гагарина — 2024.

«Я не знаю, [как я это делаю]. Спасибо большое команде, парни много помогали, ловили на себя. Без команды у меня, думаю, ничего не получилось бы. Мне дали этот приз, но этого заслуживает каждый в команде. Конечно, первым позвоню родителям, поздравлю их», — сказал Набоков в трансляции телеканала «КХЛ ТВ».

Набоков стал самым молодым MVP плей-офф в истории КХЛ, на момент победы в Кубке его возраст – 21 год и 32 дня. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Сорокину (сезон-2018/2019, 23 года и 128 дней). В текущем плей-офф 21-летний вратарь все матчи магнитогорцев начинал в стартовом составе и лишь один раз был заменён по ходу встречи.