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Илья Набоков оценил завоевание награды самому ценному игроку Кубка Гагарина — 2024

Илья Набоков оценил завоевание награды самому ценному игроку Кубка Гагарина — 2024
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков прокомментировал победу магнитогорцев в Кубке Гагарина — 2024 и оценил завоевание награды самому ценному игроку плей-офф.

— Что чувствует самый молодой MVP в истории Кубка Гагарина?
— Пока ничего не ощущаю. Самое главное, что мы выиграли этот трофей, это то, к чему мы шли.

— В какой момент пришло понимание, что сегодня уже не отпустите?
— Я верил в команду, верил в каждого партнёра, что мы сможем отыграться и выиграть эту игру

— В начале плей-офф казалось, что «Металлург» неуверенно заходил, набирали уже по ходу
— Каждая команда хорошая, с кем играли в серии, у всех разный хоккей, перестраивались, подстраивались к каждому, старались выиграть. Тяжело, не тяжело, мы дошли до Кубка, – сказал Набоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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