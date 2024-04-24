Илья Набоков оценил завоевание награды самому ценному игроку Кубка Гагарина — 2024

Вратарь «Металлурга» Илья Набоков прокомментировал победу магнитогорцев в Кубке Гагарина — 2024 и оценил завоевание награды самому ценному игроку плей-офф.

— Что чувствует самый молодой MVP в истории Кубка Гагарина?

— Пока ничего не ощущаю. Самое главное, что мы выиграли этот трофей, это то, к чему мы шли.

— В какой момент пришло понимание, что сегодня уже не отпустите?

— Я верил в команду, верил в каждого партнёра, что мы сможем отыграться и выиграть эту игру

— В начале плей-офф казалось, что «Металлург» неуверенно заходил, набирали уже по ходу

— Каждая команда хорошая, с кем играли в серии, у всех разный хоккей, перестраивались, подстраивались к каждому, старались выиграть. Тяжело, не тяжело, мы дошли до Кубка, – сказал Набоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.