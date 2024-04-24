Евгений Малкин поздравил родной «Металлург» с победой в Кубке Гагарина

Центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбурга» Евгений Малкин поздравил магнитогорский «Металлург» с победой в плей-офф КХЛ и завоеванием Кубка Гагарина — 2024. Он поделился фото в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Евгения Малкина

Напомним, «Металлург» — родной клуб Евгения Малкина, за который он играл до 20 лет. В 2004 году Малкин был выбран на драфте НХЛ «Питтсбургом», а с 2006 года начал выступать за клуб. Сейчас на счету россиянина 489 шайб в НХЛ. Он приближается к юбилейным 500 шайбам.

Отметим, в 2016 году Магнитогорск во второй раз стал обладателем Кубка Гагарина, и в тот же год «Питтсбург Пингвинз», в составе которого играл Малкин, завоевал Кубок Стэнли. Магнитогорск принял у себя два самых значимых трофея в хоккейном мире.