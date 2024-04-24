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Президент КХЛ рассказал, почему матчи плей-офф стали более интригующими

Президент КХЛ рассказал, почему матчи плей-офф стали более интригующими
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что показатели посещаемости и просмотров возросли, потому что в этом году лига опробовала перекрёстный плей-офф.

«Все наши соцсети, просмотры матчей по телевидению, посещаемость – показывают прирост и большой ажиотаж. Наверное, сыграло свою роль, что первый раз в этом году мы опробовали перекрёстный плей-офф со второго раунда. Матчи и серии стали более интригующими. Думаю, что всем понравилось. Собираем от всех положительные отзывы. Будем в этом же направлении готовиться к следующему сезону", — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, плей-офф КХЛ в сезоне-2023/2024 был полон неожиданностей. В первом раунде из борьбы за трофей вылетели московский ЦСКА и казанский «Ак-Барс» — финалисты сезона 2023 и трехкратные обладатели Кубка Гагарина. Екатеринбургский «Автомобилист» впервые за историю клуба прошёл дальше первого раунда и в упорной борьбе уступил «Металлургу» лишь в седьмом матче полуфинальной серии.

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